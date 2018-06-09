Велосипедом по всьому світу: чим подорож на колесах приваблює туристів

Крутити педалі по світу – такий спосіб подорожей усе більше приваблює туристів. Головні переваги: помірна швидкість, звуки, запахи, хороша фігура та екологія.

Обладнання для гоупрошок, для підшипників перш за все, для ланцюгів, засоби гігієни, горня і виделка – цих речей достатньо, щоб вирушати у "Чумацький шлях до Північної Америки", вважає команда "Велочумаків". Вони планують подолати 10 тисяч кілометрів за 100 днів. Та відстань до Північної Америки їх не лякає, 10 тисяч вони здолали, проїхавши 16 країн Європи.

За 100 днів там кожен день був як окрема історія. Кожен день щось траплялося неймовірно шикарне або негативне,

– згадує організатор велопробігу Констянтин Самчук.

Організатор проекту Костянтин Самчук воював на сході, а тоді вирішив, що повернеться з війни і вирушить у мандри. Його перша подорож відбулася у 2015 році на 3-колісному велосипеді для людей з інвалідністю. Тоді він проїхав уздовж усієї країни, потім з'явилася команда.

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Об'їздила на велосипеді Францію та Нідерланди ведуча 24 каналу Дарія Кудімова. Розповідає, які речі під час подорожі найважливіші.

"Це, звісно, велопамперс на п'яту точку, який дозволяє тобі не випасти з життя, коли ти після катання не можеш ні сісти, ні встати. І, звісно ж, шолом. з велосипедом це щось неймовірне. У Франції – це перевали, гори, малюсінькі селища, де ніхто не розмовляє англійською", – ділиться спогадами ведуча 24 каналу Дарія Кудімова.

Активно кататись на велосипеді Дарія почала 8 років тому. Щоправда, тоді лише мріяла про велотури. І як тільки дізналася, що для українських туристів почали їх організовувати, не могла не скористатись.

А Костянтин Карачов разом з "Веловуйками" об'їздив навіть більше країн. Це зараз він організатор велотурів Україною та тринадцятьма країнами Європи. Свою ж діяльність починав на голому ентузіазмі. Заради мрії покинув роботу програміста.

Зараз "Веловуйки" вже мають стабільну базу клієнтів, залучають щоразу більше своїх знайомих і друзів. І для таких турів нічого особливо не треба. Подорожі Україною зазвичай планують на вихідні, ціна – від 350 гривень, Європою – від 500 євро разом із добиранням, ночівлею та харчуванням на тиждень. Велотур – ідеальний варіант для мандрів. Швидший від пішого походу, але повільніший за автівку.

Ти чуєш звуки плашок, гудок паравозу, ти можеш у будь-який момент спинитися, наприклад, якщо побачив якийсь пейзаж,

– зазначив співорганізатор "Веловуйків" Констянтин Карачов.

Велолюди надихають і самим сідати на двоколісний. Спершу для задоволення і здоров'я. А далі, хтозна якої ще користі принесе велосипед: від популяризації країни до благодійного збору коштів.