20:11
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Велосипедом по всьому світу: чим подорож на колесах приваблює туристів

48 Читать новость на русском

Крутити педалі по світу – такий спосіб подорожей усе більше приваблює туристів. Головні переваги: помірна швидкість, звуки, запахи, хороша фігура та екологія.

Обладнання для гоупрошок, для підшипників перш за все, для ланцюгів, засоби гігієни, горня і виделка – цих речей достатньо, щоб вирушати у "Чумацький шлях до Північної Америки", вважає команда "Велочумаків". Вони планують подолати 10 тисяч кілометрів за 100 днів. Та відстань до Північної Америки їх не лякає, 10 тисяч вони здолали, проїхавши 16 країн Європи. 

За 100 днів там кожен день був як окрема історія. Кожен день щось траплялося неймовірно шикарне або негативне,
– згадує організатор велопробігу Констянтин Самчук.

Організатор проекту Костянтин Самчук воював на сході, а тоді вирішив, що повернеться з війни і вирушить у мандри. Його перша подорож відбулася у 2015 році на 3-колісному велосипеді для людей з інвалідністю. Тоді він проїхав уздовж усієї країни, потім з'явилася команда. 

Читайте також: Як організувати сімейну подорож: практичні поради експертів

Об'їздила на велосипеді Францію та Нідерланди ведуча 24 каналу Дарія Кудімова. Розповідає, які речі під час подорожі найважливіші. 

"Це, звісно, велопамперс на п'яту точку, який дозволяє тобі не випасти з життя, коли ти після катання не можеш ні сісти, ні встати. І, звісно ж, шолом. з велосипедом це щось неймовірне. У Франції – це перевали, гори, малюсінькі селища, де ніхто не розмовляє англійською", – ділиться спогадами ведуча 24 каналу Дарія Кудімова.

Активно кататись на велосипеді Дарія почала 8 років тому. Щоправда, тоді лише мріяла про велотури. І як тільки дізналася, що для українських туристів почали їх організовувати, не могла не скористатись.

А Костянтин Карачов разом з "Веловуйками" об'їздив навіть більше країн. Це зараз він організатор велотурів Україною та тринадцятьма країнами Європи. Свою ж діяльність починав на голому ентузіазмі. Заради мрії покинув роботу програміста. 

Зараз "Веловуйки" вже мають стабільну базу клієнтів, залучають щоразу більше своїх знайомих і друзів. І для таких турів нічого особливо не треба. Подорожі Україною зазвичай планують на вихідні, ціна – від 350 гривень, Європою – від 500 євро разом із добиранням, ночівлею та харчуванням на тиждень. Велотур – ідеальний варіант для мандрів. Швидший від пішого походу, але повільніший за автівку.

Ти чуєш звуки плашок, гудок паравозу, ти можеш у будь-який момент спинитися, наприклад, якщо побачив якийсь пейзаж,
– зазначив співорганізатор "Веловуйків" Констянтин Карачов.

Велолюди надихають і самим сідати на двоколісний. Спершу для задоволення і здоров'я. А далі, хтозна якої ще користі принесе велосипед: від популяризації країни до благодійного збору коштів. 

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Подорожі велоспорт Новини Києва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах
сьогодні, 20:00 Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах
Тетяна Мартинюк 40
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сьогодні, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 277
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сьогодні, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 710
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сьогодні, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1710
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 780
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук