Венедіктова каже, що слідчі у справі Ярославського поспішили й кличе бізнесмена в Україну

Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування смертельного ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Генпрокурорка підкреслила, що правоохоронці поспішили з оголошенням підозри.

За словами посадовиці, слідчі не провели усіх необхідних слідчих дій. Проте давати їм оцінку ще зарано, заявила вона 12 лютого під час брифінгу в Харкові, пише 24 канал.

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Що каже Венедіктова

Тепер розслідуванням займається Головне слідче управління Національної поліції та Офіс генпрокурора. Водночас буде проведена службова перевірка. Венедіктова підкреслила, що у справі про аварію на Харківщині вже змінили усіх прокурорів та слідчих, щодо попередніх – відкрили кримінальне провадження.

"Як тільки ми побачили, що відбувається, все відбулося з мого боку дуже рішучо, тепер ми розберемося. І коли ми вже вийдемо на якийсь результат, я готова буду вам доповідати", – підкреслила посадовиця.

Коли Венедіктову запитали про ймовірні помилки у роботі слідчих, вона відповіла досить стримано. Мовляв, потрібне справедливе розслідування, а її відповідь може стати сигналом системі про те, "як бачить генпрокурор".

Але те, що поспішили всі, це факт. І те, що треба було провести більше слідчих дій, більш ретельно, це так само факт,

– вважає Венедіктова.

Зазначимо, що генпрокурорка відмовилася озвучувати подробиці про обшуки в Ярославського. Венедіктова не пояснила, як це вплинуло на хід розслідування, посилаючись на таємницю слідства.

Що не так із розслідування ДТП

Зранку після аварії до поліції прийшов водій з компанії бізнесмена й заявив, що це він був за кермом. Втім, згодом слідство з'ясувало, що чоловік перебував у іншому місці. Через це звільнили Станіслава Перліна, голову поліції Харківської області. У МВС заявили, що злочин намагались приховати й вручили підозру "не тому".

Венедіктова наголосила, що людина, яка зізналася у злочині, бреше. Вона підкреслила, що справа – на її особистому контролі. Й підкреслила, що треба провести повноцінне і неупереджене розслідування щодо посадовців, які могли намагатися сфальсифікувати справу. Згодом у ДБР відкрили кримінальне провадження.

Генпрокурорка звернулася до Ярославського

Венедіктова закликала президента "Металіста" повернутися в Україну. Вона запевнила, що розслідування буде чесним та професійним, і його" не перетворюватимуть на політичні ігри".

Але давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантія – моє слово,

– наголосила генпрокурорка.

Втім, не відповіла, чи знає слідство, де на момент аварії перебували Ярославський та водій, який заявив про свою причетність до злочину. "Подробиці сказати не можу, але слідство працює", – зауважила очільниця відомства.

Ярославський перебуває за кордоном

Ввечері 9 лютого автомобіль збив на смерть пішохода на Харківщині. Поруч знайшли номери, як в одного з авто у кортежі бізнесмена Олександра Ярославського.

Наступного ж дня після ДТП, 10 лютого, Ярославський разом зі своїм тестем Сергієм Свентицьким вилетіли з Харкова чартерним літаком у Велику Британію.

У бізнесмена переконують, що це – давно спланована сімейна поїздка. Мовляв, у Лондоні в сина був запланований концерт, а далі сім'я зібралася на лижі.

Відпочинок нібито був запланований з 12 по 19 лютого. У компанії Ярославського кажуть, що його оплатили ще у січні та є документи, які це підтверджують.

Сам Ярославський стверджував, що у момент трагедії "спав вдома". Втім, поліція викликала його на допит як ймовірного учасника смертельної аварії.

Що відомо про ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео