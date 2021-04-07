Венедіктова підписала підозру брату Вовка

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 7 квітня підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Напередодні його затримали при отриманні хабаря.

Крім того, підозру підписали й для спільника – ще одного адвоката. Зауважимо, ЗМІ писали, що брата Вовка звати Юрій Ізотов.

Важливо Мільйони доларів, сотні тисяч євро та навіть шекелі: у брата судді Вовка знайшли "склад" готівки

У чому підозрюють чоловіків

За інформацією "Української правди", адвокатів підозрюють в підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних,

– наголосила Венедіктова.

Що цьому передувало

Правоохоронці 6 квітня затримали брата Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів.

Журналіст Сергій Лещенко писав, що, за попередньою інформацією, гроші були призначені для самого Вовка.

При обшуках у чоловіків знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Павло Вовк каже, що його брата використовують як "розхідний матеріал" для зведення особистих рахунків.

Справа Вовка: коротко