Венедіктова підписала підозру брату Вовка

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Генпрокурорка Ірина Венедіктова 7 квітня підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Напередодні його затримали при отриманні хабаря.

Джерело:

фейсбук Ірини Венедіктової

Крім того, підозру підписали й для спільника – ще одного адвоката. Зауважимо, ЗМІ писали, що брата Вовка звати Юрій Ізотов.

Важливо Мільйони доларів, сотні тисяч євро та навіть шекелі: у брата судді Вовка знайшли "склад" готівки

У чому підозрюють чоловіків

За інформацією "Української правди", адвокатів підозрюють в підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних,
– наголосила Венедіктова.

Що цьому передувало

  • Правоохоронці 6 квітня затримали брата Вовка та ще одного адвоката, коли ті мали отримати хабар – 100 тисяч доларів.
  • Журналіст Сергій Лещенко писав, що, за попередньою інформацією, гроші були призначені для самого Вовка.
  • При обшуках у чоловіків знайшли чимало готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
  • Павло Вовк каже, що його брата використовують як "розхідний матеріал" для зведення особистих рахунків.

Справа Вовка: коротко

  • Главу ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади. Слідство стверджує, що він міг ухвалювати рішення на користь конкретних людей.
  • НАБУ навіть опублікувало "плівки Вовка", на яких сам фігурант та інші судді обговорюють спробу захоплення державної влади.
  • Щоправда, Вовк все заперечує.
  • На початку березня Антикорупційний суд вшосте дозволив примусовий привід Вовка, оскільки його "не могли знайти."
  • Проте 17 березня ВАКС відмовив НАБУ у продовженні слідства.