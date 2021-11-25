У Венедіктової пояснили, як обшук на Франківщині пов'язаний із замахом на Шефіра

У межах розслідування справи про замах на помічника президента Сергія Шефіра слідчі провели вже майже 100 обшуків. Напередодні силовики навідалися до депутата облради Івано-Франківська Сергія Волошина.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, Волошин є власником зброї з патронами, які є аналогічні до використаних при замаху.

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Однак, як зауважив сам Волошин, в Україні десятки, а то й сотні тисяч власників подібної зброї. Зауважимо, що зранку 24 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина.

Обшуки відбулися у будинку Волошина в Яремче, а також у будинку його батьків. Вони проходили на підставі ухвали Печерського райсуду Києва від 3 листопада.

Слідчі провели майже 100 обшуків

Правоохоронці провели приблизно 100 обшуків у справі про замах на Сергія Шефіра.

У межах розслідування кримінального провадження проведено приблизно 100 обшуків у всіх наразі встановлених осіб, які здійснювали відстріл мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при вчиненні цього злочину,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Також обшуки відбулися у магазинах з продажу зброї та боєприпасів і осіб, що займаються їх збутом.

Як просувається розслідування справи

У МВС повідомили, що правоохоронці ретельно вивчили понад 400 гектарів місцевості, де раніше скоїли замах на Шефіра. Деякі ділянки оглянули повторно та виявили додаткові речові докази.

Після цього призначили приблизно 30 експертиз. За словами заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, все вказує на те, що виконавцем злочину був професіонал.

Раніше Венедіктова заявляла, що слідчі розглядають понад 10 версій замаху на Шефіра. Водночас генпрокурорка спростувала інформацію про те, що цей замах міг бути постановкою.

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