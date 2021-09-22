Венеційська комісія відповіла, коли дасть висновки щодо "антиолігархічного" законопроєкту
Джерело:"Дзеркало тижня"
Венеційська комісія підготує висновок щодо законопроєкту з деолігархізації до 15 – 16 грудня. Проте Верховна Рада внесла голосування за документ у другому читанні вже на 23 вересня.
Відповідний лист голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо направив спікеру Дмитру Разумкову. Документ оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.
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Голова Венеційської комісії направив лист Разумкову
Венеційська комісія підготує свій висновок для прийняття на своїй 129 пленарній сесії 15 – 16 грудня 2021 року,
– мовиться у листі Букіккіо.
Проте вже 23 вересня нардепи збираються розглянути законопроєкт №5599 у другому читанні. При чому – одним з перших.
На розгляд комісії документ направив саме спікер парламенту
У Венеційську комісію документ направив голова парламенту. При цьому Разумков зазначав, що Рада може голосувати за документ і без висновків комісії.
Саме через "антиолігархічний законопроєкт" загострились відносини між Разумковим та керівництвом "Слуги народу" й дедалі частіше лунають припущення про можливість його відставки.
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Законопроєкт розкритикувала раніше Людмила Денісова
Розкритикувала документ і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зауважила, що деякі положення документа є втручанням в особисте життя. У відповідь голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав Денісову "уповноваженою з прав олігархів".
Що відомо про законопроєкт про статус олігархів?
Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському, він висловив її у квітні 2021 року. Згодом законопроєкт направили у парламент, як невідкладний. У липні нардепи проголосували його у першому читанні, після цього до документа внесли більше ніж 1200 правок.