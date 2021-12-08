Венеційська комісія відтермінувала висновки щодо закону про олігархів

Бюро Венеційської комісії перенесло розгляд питання про висновки щодо українського закону про олігархів. Обіцяють надати їх у січні 2022 року.

Це питання мали розглянути 10 – 11 грудня на 129 пленарній сесії Венеційської комісії. Про це розповіла представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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Проте справу перенесли на наступну пленарну сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року. ️Висновок мають надати за терміновою процедурою. ️

Закон про олігархів: що треба знати

Антиолігархічний закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів високопосадовців з ними. Президент Володимир Зеленський 5 листопада невідкладно підписав його.

Відповідно до ініціативи, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак

бере участь у політичному житті;

має вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

В Україні створять відповідний реєстр, куди вноситимуть осіб, яких вважають олігархами.

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Законопроєкт про олігархів відправили для висновків Венеційської комісії ще перед тим, як він пройшов друге читання. Тоді Зеленський розповів, що глава комісії Джанні Букіккіо нібито здивувався через таку поспішність.

Текст поста Ольги Совгирі:

Бюро Венеційської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію Комісії, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року.

Висновок буде надано за терміновою процедурою.

Попередньо, розгляд цього питання був запланований на 10 – 11 грудня цього року на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.