Риторика істотно зміниться, – Веніславський про позицію Коломойського щодо закону про олігархів
Джерело:24 канал
Ігор Коломойський може потрапити до офіційного реєсту олігархів. Наразі він зовсім не боїться такої ситуації.
Але, ймовірно, його риторика незабаром зміниться. Таку думку у програмі "Перші особи" на 24 каналі висловив представник Володимира Зеленського у Конституційному Суді України Федір Веніславський.
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Веніславський: Сміливі й іронічні заяви лунали завжди
"Такі сміливі й іронічні заяви лунали завжди, але як механізм передбачений законом почне реально діяти, то риторика Коломойського й інших осіб, які точно є олігархами, істотно зміниться", – наголосив Веніславський.Нагадаємо! На початку червня Коломойський заявив, що морально готовий до попадання в реєстр олігархів. Водночас він сказав, що не хоче бути там сам.
Чим важливий закон про статус олігарха
За його словами, відповідний законопроєкт передбачатиме відповідальність політиків за недекларування зв'язків з олігархами. "Це закон, який унормує медійну складову діяльності олігархів, щоб вони не мали можливості через ЗМІ "зомбувати" громадян або формувати громадську думку", – відзначив представник у КСУ.
Що таке закон про статус олігарха?Проєкт закону ініціював Президент України Володимир Зеленський, його попередньо підтримала Верховна Рада. За документ ймовірно проголосують вже восени 2021 року.
Що треба знати про Коломойського
- У 2021 році Коломойський опинився у списку Forbes на 4 місці в Україні. Тоді його статки оцінили у 1,8 мільярда доларів.
- Відзначимо, що серед найбільших активів бізнесмена – компанії в галузі енергетики, важкої промисловості, нафти і газу, авіації, а ще й медіахолдинг "1+1 медіа".