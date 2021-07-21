Риторика істотно зміниться, – Веніславський про позицію Коломойського щодо закону про олігархів

Ігор Коломойський може потрапити до офіційного реєсту олігархів. Наразі він зовсім не боїться такої ситуації.

Але, ймовірно, його риторика незабаром зміниться. Таку думку у програмі "Перші особи" на 24 каналі висловив представник Володимира Зеленського у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

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Веніславський: Сміливі й іронічні заяви лунали завжди

"Такі сміливі й іронічні заяви лунали завжди, але як механізм передбачений законом почне реально діяти, то риторика Коломойського й інших осіб, які точно є олігархами, істотно зміниться", – наголосив Веніславський.

Чим важливий закон про статус олігарха

На початку червня Коломойський заявив , що морально готовий до попадання в реєстр олігархів. Водночас він сказав, що не хоче бути там сам.

За його словами, відповідний законопроєкт передбачатиме відповідальність політиків за недекларування зв'язків з олігархами. "Це закон, який унормує медійну складову діяльності олігархів, щоб вони не мали можливості через ЗМІ "зомбувати" громадян або формувати громадську думку", – відзначив представник у КСУ.

Що таке закон про статус олігарха? Проєкт закону ініціював Президент України Володимир Зеленський, його попередньо Проєкт закону ініціював Президент України Володимир Зеленський, його попередньо підтримала Верховна Рада. За документ ймовірно проголосують вже восени 2021 року.

Що треба знати про Коломойського