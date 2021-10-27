Верещук чи Резніков: у кого більше шансів очолити МІноборони

Провалене оборонне замовлення, затримання виплат військовим, конфлікт з Генштабом – далеко не все, за що хочуть звільнити чинного міністра оборони Андрія Тарана. Водночас на його місце вже приміряються нові кандидатури.

На посаду міністра оборони кандидата висуває президент. Кілька років тому визначили, що це має бути цивільна особа, яка опікуватиметься забезпеченням функціонування Збройних сил, що особливо важливо під час російсько-української війни.

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Крісло під міністром хиталось ще з літа

Однак, за словами військового експерта Олега Жданова, Таран не зміг сформулювати воєнної реформи та не розробив план перебудови ЗСУ.

"У нас досі немає моделі ЗСУ, яку ми будуємо. Що ми будуємо? Куди ми йдемо? Якими темпами? Який технологічний уклад озброєння? Він як міністр оборони із забезпечення та розвитку – повний нуль", – зазначив Жданов.

Після усіх скандалів і критики, навіть від партнерів, чинний міністр почав дратувати й Банкову.

Президент спочатку прибрав голову Генштабу, а тепер вже дійшла черга до Міністерства оборони. Тому крісло хиталося дуже довго. Чому пан Таран залишався? Судячи з усього, були певні домовленості щодо зустрічей міжнародного характеру. Олег Саакян Політолог

Як зазначив політолог Ігор Чаленко, у міністра проблеми з комунікацією, із США – Міністерство оборони не до кінця може нормально оперувати тією допомогою, яка надається західними союзниками України.

Верещук рветься в бій

Крісло очільника міністра оборони неабияк прагнула посісти чинна нардепка від монобільшості "Слуга народу" Ірина Верещук. Її активність у цьому питанні була більшою, ніж під час виборів мера Києва.

Тут питання куди... Як себе краще проявити, як державного управлінця. Я не думаю, що це особисто бажання Верещук отримати цю посаду, скоріше, людей, які стоять за нею. Iгор Чаленко Політолог

Утім, зважаючи на таку широкопрофільність і амбіційність нардепки, експерти дивляться на ймовірність такого призначення скептично.

Другий кандидат проявив себе як хороший менеджер

Раптом в Ірини Верещук з'явився неабиякий конкурент – чинний віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"По-перше, він проявив себе як хороший менеджер, а по-друге – проявив себе як командний гравець", – повідомив політолог Олег Саакян.

Крім того, Резніков більш виграшний для президента Володимира Зеленського на фоні скандального і мовчазного Тарана та занадто яскравої Верещук. Проте, чи здужає він впоратись з Міністерством оборони – питання відкрите.

Міністерство оборони потребує професійного кризового менеджера, який буде швидко, чітко і фахово ухвалювати рішення. Олег Жданов Військовий експерт

Ротації в уряді – завжди стрес

Ротація в уряді – це завжди виклик. Новий керівник потребує часу на ознайомлення з відомством і його "кухнею". Водночас у разі призначення на посаду Олексія Резнікова виникне й інше закономірне питання – хто тоді очолить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і опікуватиметься українським представництвом у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Зміна міністра оборони: що відомо