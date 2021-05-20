Верховна Рада призначає нових міністрів: онлайн-трансляція засідання

Верховна Рада під час засідання 20 травня розглядатиме кадрові питання. Зокрема, голосуватимуть за призначення трьох нових міністрів.
Міністром економіки можуть призначити очільника податкової Олексія Любченка, міністром інфраструктури – главу "Укравтодору" Олександра Кубракова, міністром охорони здоров'я – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
До речі Профільний комітет підтримав кандидатуру Любченка на посаду міністра економіки
Зауважимо, раніше Рада відправила у відставку попередніх очільників Міністерств. Наприклад, за звільнення Максима Степанова проголосували 292 народних депутатів, за відставку Владислава Криклія – 284 нардепи, за те, аби посаду покинув Ігор Петрашко – 280 депутатів.
Що відомо про кадрові зміни в уряді
- Криклій та Петрашко написали заяви на звільнення. У "Слузі народу" стверджували, що до них "назбиралось багато питань" з боку прем'єра та президента.
- Натомість Степанов сам не хотів звільнятись. До Ради надійшло подання щодо його відставки від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- Профільний комітет підтримав нових кандидатів на посади.
Дивіться онлайн-трансляцію засідання Ради: