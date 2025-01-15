Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб
Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану на 90 діб. За це проголосували 315 депутатів.
Далі закон повинен підписати президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
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Верховна Рада вчергове продовжує воєнний стан
Рада проголосувала за закон №12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні.
За проголосували 315 депутатів.
Рада вже 14-й раз продовжує дію воєнного стану і мобілізації. Цього разу з 08 лютого і до 09 травня цього року.
Також Рада проголосувала за закон №12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації.
Закон підтримали 310 депутатів. Йдеться про той самий термін з 08 лютого і до 09 травня цього року.
Нагадаємо, Рада проголосувала за законопроєкт про базову військову підготовку, яка для жінок буде добровільною. Законопроєкт 12076 про зміни до Закону "Про військовий обов'язок і службу" підтримали 298 депутатів.