Україна розуміє біль Ізраїлю: в Раді розробили заяву про загострення на Близькому Сході

Народні депутати, члени групи дружби Україна – Ізраїль розробили спільну заяву. Вона стосується загострення ситуації на Близькому Сході.

Нардепи закликали вжити всіх можливих заходів, щоб зменшити насильство в Ізраїлі. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький.

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За його словами, в Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке триває упродовж останніх днів і призвело до численних людських жертв.

Зруйновані будинки, жертви серед мирного населення, сотні поранених, які потребують медичної допомоги – ось гірка реальність, з якою зіштовхуються жителі регіону,

– написав Куницький.

Він відзначив, що Україна як ніхто розуміє біль від людських втрат, адже також потерпає від збройного конфлікту, який розв'язала Росія.

Тому нардепи визнають право Ізраїлю на самооборону і закликають якнайшвидше вжити всіх можливих заходів для деескалації насильства.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Ізраїль має право захищатися , але ситуацію треба врегулювати оперативно.

Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення", – мовиться у повідомленні.

До речі, Президент України Володимир Зеленський закликав припинити протистояння, наголосивши, що обстріли спричинили багато людських трагедій.

Загострення конфлікту на Близькому Сході