У Верховній Раді запропонували визнати ФСБ і ГРУ Росії терористичними організаціями

У Верховній Раді запропонували звернутися до ООН з вимогою визнати Федеральну службу безпеки і Головне розвідувальне управління (ГРУ) генштабу Росії терористичними організаціями. Проєкт постанови з'явився на сайті парламенту.

Однак власне тексту документу на порталі Верховної Ради поки немає. Ініціаторами законопроєкту позначили 5 нардепів – від "Слуги народу" і групи "За майбутнє".

Зверніть увагу ФСБ звинуватила українські спецслужби в організації вибуху на газопроводі в Криму

Співробітників ФСБ в Україні регулярно викривають – мовиться про організації провокацій та диверсій в регіонах. Водночас силовики ФСБ протягом окупації Росією Криму регулярно затримують незгодних з режимом та викрадають громадян України.

Так у Криму зафіксували нову хвилю обшуків і затримань. Проросійські силовики прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти запідозрили його у "диверсії" – Джелялу загрожує до 15 років ув'язнення.

Водночас серед незаконно затриманих – ще кілька кримських татар. Правозахисні організації звернулись до міжнародної спільноти та української влади щодо звільнення бранців.

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