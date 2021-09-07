У Верховній Раді запропонували визнати ФСБ і ГРУ Росії терористичними організаціями
Джерело:Офіційний портал Верховної Ради
У Верховній Раді запропонували звернутися до ООН з вимогою визнати Федеральну службу безпеки і Головне розвідувальне управління (ГРУ) генштабу Росії терористичними організаціями. Проєкт постанови з'явився на сайті парламенту.
Однак власне тексту документу на порталі Верховної Ради поки немає. Ініціаторами законопроєкту позначили 5 нардепів – від "Слуги народу" і групи "За майбутнє".
Зверніть увагу ФСБ звинуватила українські спецслужби в організації вибуху на газопроводі в Криму
Співробітників ФСБ в Україні регулярно викривають – мовиться про організації провокацій та диверсій в регіонах. Водночас силовики ФСБ протягом окупації Росією Криму регулярно затримують незгодних з режимом та викрадають громадян України.
Так у Криму зафіксували нову хвилю обшуків і затримань. Проросійські силовики прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти запідозрили його у "диверсії" – Джелялу загрожує до 15 років ув'язнення.
Водночас серед незаконно затриманих – ще кілька кримських татар. Правозахисні організації звернулись до міжнародної спільноти та української влади щодо звільнення бранців.
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ФСБ в Україні: останні новини
- 19 серпня Служба безпеки України викрила двох співробітників ФСБ. Агенти Росії намагалися завербувати офіцера СБУ.
- 31 серпня в Україні затримали агента ФСБ, що хотів підірвати авто з одним із провідних спеціалістів Збройних сил України з озброєнь. Російські спецслужби хотіли помститися українцю, який допоміг розкрити їхню агентуру.