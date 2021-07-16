Верховний суд відповів на критику Офісу Президента рішення щодо Тупицького

Днями Офіс Президента розкритикував рішення Верховного Суду про "повернення" Олександра Тупицького на посаду очільника КСУ. У ВС відкинули всі звинувачення та підкреслили, що виступають за справедливий суд.

Також у суді повідомили, що підтримують будь-які реформи, що сприяють створенню чесного суду та демократичної України.

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Позиція Верховного Суду

Як наголосили у повідомленні, ВС підтримує позитивні зрушення, направлені на побудову незалежного та справедливого суду, однак наголошує, що всі зміни повинні відбуватися відповідно до Конституції України.

У цьому контексті у ВС вирішили нагадати норми закону. Згідно з Конституцією, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на:

законодавчу,

виконавчу,

судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою України у своїй діяльності керується принципом верховенства права,

– мовиться у повідомленні.

У суді також додали, що підтримують всі позитивні зрушення, що відбуваються в державі, направлені на побудову чесного, незалежного суду та сильної України. А будь-які реформи, що сприяють цьому, отримують "безумовну підтримку з боку Верховного Суду".

"Водночас усі зміни повинні відбуватися лише відповідно до Конституції України. Реформування судової влади неможливе без поваги до незалежності суду і суддів та без розуміння функцій і ролі суду в державі", – підсумували у ВС.

Що цьому передувало