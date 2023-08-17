Вертольоти Мі-24 для України: в Міноборони Чехії створили цікаву інтригу

Чехія замінює вертольоти Мі-24 радянського виробництва на американські гелікоптери. У Міноборони цієї держави обережно натякнули, що цю списану техніку зможе отримати Україна.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що її країна замінить радянські гелікоптери американськими моделями. Мовиться про UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.

Читайте також Є певний дисонанс, – Подоляк розповів, як партнери ухвалюють рішення про допомогу Україні

Що сказала чеська міністерка про Україну

Голова Міноборони Чехії зазначила, що вертольоти Мі-24 та Мі-35 відмінно виконали службу, хоча прослужили довше очікуваного. За її словами, Чехія зараз знімає з експлуатації не всі радянські Мі, а лише моделі Мі-24.

Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними (гелікоптерами Мі-24 – 24 Канал) сьогодні, їхня історія точно не закінчиться. Ми всі, мабуть, підозрюємо, що сьогодні вони все ще можуть знайти застосування там, де зараз потрібна будь-яка техніка для захисту. Ось куди наша допомога була спрямована протягом багатьох місяців і буде надалі спрямовуватися,

– сказала вона.

Міністерка оборони додала, що Чехія обов'язково знайде застосування цій техніці. Вона відмовилася давати подробиці, наголосивши, що принципово не коментує поставки в Україну.

Чому Чехія позбавляється радянської техніки

Прага отримала вже 4 американські вертольоті. Їх привіз вантажний літак C-17 Globemaster. Геліктоптери ще не готові до роботи, бо їх спочатку треба зібрати. Чеська армія має отримати всю замовлену техніку до кінця 2024 року.

Чернохова зазначила, що заміна авіаційної техніки пов’язана не лише з технічним прогресом. Це ще питання безпеки та обороноздатності країни. За її словами, Чехія позбавляється ризикованої матеріальної залежності від ресурсів зі Сходу. Також чеські військовослужбовці не мають відставати від солдатів інших країн-членів НАТО.

Інші новини про військову допомогу Україні