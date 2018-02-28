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"Весілля з бійкою": чоловік зіпсував свято сина, пристрасно поцілувавши наречену (відео)

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У Китаї батько нареченого пристрасно поцілував невістку на весіллі
У Китаї батько нареченого пристрасно поцілував невістку на весіллі / Фото з відкритих джерел

У Китаї під час святкування весілля нетверезий батько нареченого спричинив масову бійку на святі, після того, як пристрасно поцілував молоду невістку.

Відповідне відео опублікували у мережі.

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На ньому видно, як свекор під руку вів наречену в червоній сукні на сцену з мікрофоном в руках, щоб привітати молодих. Проте, раптом батько нареченого притискає дівчину до себе і пристрасно цілує її у вуста. При цьому дівчина намагається відбитися від нього, та їй це не вдається.

Побачивши це, родичі молодої починають відтягувати батька нареченого від невістки. Зчиняється масова бійка.

Після того як відео стало вірусним у Китаї, батько нареченого публічно вибачився і покаявся у своєму п'яному вчинку.

Теги: LifeStyle Китай Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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