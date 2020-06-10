Дмитро Дзюба почав грати на дримбі ще коли воював на Донбасі. Після повернення з фронту чоловік займається виготовленням цих незвичайних інструментів, які здобули величезну популярність по всьому світу.

Журналісти 24 каналу дізналися, що цей музичний інструмент врятував Дмитра на фронті. Варган, або ж дримба була наче заспокійливим для чоловіка.

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По поверненню з російсько-української війни ветеран АТО взявся власноруч майструвати "магічний" інструмент. І в нього це вийшло на відмінно.



Дмитро Дзюба грає на власноруч виготовленій дримбі / Скриншот з відео

Лотос, Ельф, Мольфар, Хмара – поява кожного нового інструменту, за словами Дмитра, схоже на народження і виховання дитини. Кожну нову дримбу чоловік одягає в особливий футляр.

Робить його з дерева і називає колискою. Ці інструменти стають не просто знаряддям для вилучення химерних звуків, а справжніми витворами мистецтва.

Що таке дримба?Дримба, або варган – це язичковий щипковий музичний інструмент. До початку 20 століття був розповсюджений на території України. Має вигляд невеликої металевої підкови, що закінчується вузьким видовженим кінцем. Від середини підківки і через звужений її кінець проходить тоненька, вигнута наприкінці, металева пластинка, яку називають язичком.



Грають на дримбі у такий спосіб: однією рукою прикладають дримбу до губ, щоб вона торкалася зубів, а іншою – смикають металевий прутик.

Дримби Дмитра вже здобувають популярність по всьому світу. Вироби чоловіка є у США, Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії.

Чоловік відзначив, що деякі замовники навіть не мають наміру грати на його інструментах, а дбайливо зберігають їх під склом.



Унікальні музичні інструменти, які майструє Дмитро Дзюба / Скриншот з відео

За 2 роки ветеран АТО створив майже тисячу оригінальних дримб. І наголосив, що на цьому не збирається зупинятись.

Дмитро Дзюба також створив свій ютуб-канал. Там є чимало відео, в яких він ділиться секретами виготовлення дримб, а також показує свої вироби.