Ви можете, – Зеленський закликав Канаду вплинути на закриття неба та вихід компаній з Росії

15 березня 2022 , 20:27
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Володимир Зеленський 15 березня виступив перед парламентом Канади. Президент зауважив, що країна була, є та буде надійним партнером України.

Зеленський зауважив, що Україна не просить багато. Вона просить справедливості та реальної підтримки.

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