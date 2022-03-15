Ви можете, – Зеленський закликав Канаду вплинути на закриття неба та вихід компаній з Росії
15 березня 2022 , 20:27Читать новость на русском
Володимир Зеленський 15 березня виступив перед парламентом Канади. Президент зауважив, що країна була, є та буде надійним партнером України.
Зеленський зауважив, що Україна не просить багато. Вона просить справедливості та реальної підтримки.
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