Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший, – Трамп розкритикував Зеленського

Дональд Трамп укотре розкритикував Володимира Зеленського. Він накинувся на президента України зі звинуваченнями 14 квітня – саме тоді, коли вийшло інтерв'ю Зеленського американському ЗМІ. 24 Канал передає деталі.

Також Трамп заявив, що у війні проти України винні Зеленський і Байден.

Дивіться також З вбивцями не треба вести бізнес: головні тези з інтерв'ю Зеленського для CBS

Що сказав Трамп про Зеленського 14 квітня

Лідер Сполучених Штатів зосередився на тому, що президент України просить зброю у Заходу.

Він завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети,

– висловився президент США.

Таким чином, Трамп підмінив поняття. Він звинуватив Зеленського, мовляв, той почав неспівмірну війну. Але це маніпуляція, Україна не починала війну. Такі заяви Трампа нагадують тези російської пропаганди про те, що "українці обстріляли самі себе у Сумах", намагаючись "відродити з попелу дух Бучі".