Ви щодня здійснюєте подвиг, – Зеленський привітав захисників і захисниць України
Джерело:Офіс Президента
Україна 14 жовтня відзначає одразу декілька свят, одне з яких День захисників та захисниць. Володимир Зеленський у своєму вітанні подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.
Вітання глави держави з нагоди Дня захисників та захисниць оприлюднили на сайті Офісу Президента. Зеленський зазначив, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови та Днем козацтва.
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Президент подякував захисникам і захисницям України
У ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора,
– наголосив Зеленський.
Від імені всього українського народу він подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.
Президент також згадав і про тих борців за Україну, які загинули: "Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність України".
За словами глави держави, наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають на перемогу.
На завершення Зеленський побажав, аби "незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди був для українців невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної держави".
День захисників та захисниць: що відомо про свято
- День захисника України почали відзначати з 2014 року, державним вихідним цей день є з 2015 року.
- Цьогоріч свято зазнало певних змін – його перейменували у День захисників та захисниць. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.
- З нагоди свята у Києві та багатьох українських містах заплановані марші ветеранів та інші заходи.