Ви щодня здійснюєте подвиг, – Зеленський привітав захисників і захисниць України

Україна 14 жовтня відзначає одразу декілька свят, одне з яких День захисників та захисниць. Володимир Зеленський у своєму вітанні подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.

Вітання глави держави з нагоди Дня захисників та захисниць оприлюднили на сайті Офісу Президента. Зеленський зазначив, що це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови та Днем козацтва.

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Президент подякував захисникам і захисницям України

У ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора,

– наголосив Зеленський.

Від імені всього українського народу він подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Президент також згадав і про тих борців за Україну, які загинули: "Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність України".

За словами глави держави, наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають на перемогу.

На завершення Зеленський побажав, аби "незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди був для українців невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної держави".

День захисників та захисниць: що відомо про свято