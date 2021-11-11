"Ви виконуєте наказ Путіна": з’явилось ще одне відео з Саакашвілі у швидкій

У мережі опублікували ще одне відео з перевезенням експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на швидкій до тюремної лікарні. Політик чинив опір медикам.

На кадрах видно, що між групою, яка проводила госпіталізацію та Міхеілом Саакашвілі виникла перепалка. Політик звинуватив членів бригади у роботі на російського президента.

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Працюють на Путіна

Міхеіл Саакашвілі відмовився виходити із машини, яка привезла його до тюремної лікарні. Політик назвав бригаду швидкої вбивцями, які виконують наказ російського президента Володимира Путіна.

Тепер ви виконуєте наказ Путіна. Ваші онуки знатимуть, що ви вбивці. Я не піду сюди пішки,

– заявив Саакашвілі.

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