Вибиваються з графіка: "Атеш" оприлюднив секретні документи про виробництво ракет X-32 у Росії
Джерело:"Атеш"
Агенти "Атеш" отримали доступ до секретної документації щодо виробництва ракет Х-32. Вони поділилися листами, що показують проблеми у ракетобудуванні окупантів.
Раніше партизани проникли на Дубненський машинобудівний завод, що у Московській області. Тоді стало відомо, що завод не виконав план виробництва на 2022 рік. Цього разу агентам вдалося роздобути більше деталей щодо виробництва озброєння.
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Нові дані про ракети
Агенти "Атеш" отримали у розпорядження лист директора департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Андрія Перегудова, який вимагає від Дубненського машинобудівного заводу збільшити обсяги виробництва ракет типу Х-32.
У 2024 році окупанти хочуть виготовити 224 ракети на цьому заводі – однак у ник виникають проблеми.
За нашою інформацією, вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки. Ми цьому активно сприяємо,
– написали партизани.
Зокрема, в отриманому листі Перегудов вимагає від директора підприємства надати пропозиції щодо збільшення виготовлення ракет до рівня, що "відповідає потребам міноборони Росії". Зокрема, владу цікавлять технічні проблеми, а також наскільки потрібно збільшити фінансування задля виконання об'ємів.
Секретна документація з машинобудівного заводу: дивіться фото
Діяльність партизанів
- Агенти "Атеш" виявили, що росіяни перекинули до Москви додаткові дивізіони ППО. Ймовірно, ворог очікує нових ударів по столиці, тому таким чином намагається захистити військові об'єкти.
- У перші дні так званих російських президентських "виборів" активісти партизанського руху "Атеш" розклеїли у Московській області листівки. На них був зображений російський диктатор та написаний слоган "Путіну скоро кінець".
- На початку березня агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Московській області. Вони підпалили релейну шафу на одній зі станцій – це вплинуло на військові поставки.