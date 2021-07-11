На виборах у Молдові лідирує партія президентки Санду: попередні дані ЦВК
11 липня 2021 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:ЦВК Молдови
У Молдові 11 липня відбулись дострокові парламентські вибори. За попередніми даними ЦВК Молдови лідирує партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність".
Попередньо партія отримала понад третину голосів. На момент закриття дільниць явка на виборах перевищила 48%.
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Партія президентки лідирує на виборах до парламенту
За попередньою інформацією ЦВК Молдови, найбільше голосів набрали три партії:
- 39,97% голосів – партія "Дія і солідарність";
- 33,97% – блок "комуністи і соціалісти";
- 10,91% – партія "Шор".
У ЦВК повідомили, що це дані після обробки 25% протоколів з виборчих дільниць.
Парламентські вибори у Молдові: що відомо
- Дострокові вибори до парламенту у Молдові відбулись 11 липня 2021 року. У них взяли участь 20 політичних партій, два передвиборчих блоки і незалежний кандидат.
- Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент. Саме тоді призначила вибори.
- Проти цього рішення виступав експрезидент Молдови – проросійський Ігор Додон.
- Розпуск та так звана "чистка" парламенту була однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.