Чи будуть восени парламентські вибори: що каже Зеленський

Парламентські вибори в Україні мали б відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак дату парламентських виборів може бути перенесено, якщо діятиме воєнний стан.

Володимир Зеленський нагадав, що вибори під час воєнного стану не проводяться. Тому все буде залежати від ситуації в країні.

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Володимир Зеленський відповів, коли в Україні будуть парламентські вибори

Президент України сказав, що якщо восени не буде воєнного стану, то у 2023 році парламентські вибори відбудуться.

Якщо ми матимемо воєнний стан, у нас не буде виборів. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану,

– наголосив президент.

В Україні хочуть змінити підхід до виборів

Зауважимо, що в Україні готують законопроєкт про проведення виборів після закінчення воєнного стану. Зокрема планується визначити території, де певний час вибори не проводитимуть. До прикладу, для Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей планують запровадити виборний мораторій до 2030 року. Цілком можливо, що рішення про особливості виборчого процесу залежно від регіону прийматиме РНБО.

Проте є ще один великий виклик – актуалізація Реєстру виборців через величезну кількість ВПО, частина з яких не зареєстрована.

Ще одна проблема – мільйони українців за кордоном й організувати виборчий процес для них усіх складне завдання, адже дільниць для голосування за межами країни бракувало ще на президентських виборах 2019 року.