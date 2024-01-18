Кому Лукашенко може поступитися президентським кріслом: опозиціонер назвав варіанти

Білоруський диктатор Александр Лукашенко почав підготовку до парламентських "виборів", які заплановані на 25 лютого 2024 року. Також уже зараз можна спостерігати за початком його президентської кампанії.

Таку думку 24 Каналу висловив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Він додав, що за конституцією самопроголошеного президента, кампанія триватиме понад рік, але все залежить від того, як захоче сам Лукашенко.

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Чи є опоненти у Лукашенка

Після того, як у Білорусі сформують парламент, має відбутися Всебілоруське народне зібрання. Його проводили вже багато разів. Саме на ньому оберуть президію та голову. Також це народне зібрання має повноваження затверджувати концепцію національної безпеки, воєнну доктрину, а головне – виносити на розгляд імпічмент президенту.

Як ви думаєте, хто його очолить? Судячи з логіки диктатури, немає інших варіантів, ніж сам Лукашенко. Тобто, одночасно він займатиме дві посади. Буде трипалатний парламент: нижня, верхня палати, Всебілоруське зібрання ще й два президенти: Лукашенко, який узурпував владу, а також голова цього зібрання,

– розповів Латушко.

Далі відбудуться президентські вибори. Тут одразу виникає питання, чи поступиться своєю посадою диктатор. Найімовірніше, що ні.

Він до кінця триматиметься за владу. Для нього це як наркотик, хвороба, якою хворіє. Але якщо розглянути варіанти, кому можна передати владу, то, напевно, це буде син,

– припустив Латушко.

Опозиціонер додав, що мовиться про старшого сина Лукашенка – Віктора, бо наймолодший Ніколай не підходить згідно з Конституцією. Крім цього, ще є третій варіант – кандидат з Кремля, але це призведе до конфлікту з Лукашенком і стане проблемою.

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