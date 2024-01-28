У Фінляндії пройшов перший тур президентських виборів: лідирує проукраїнський Александер Стубб

У Фінляндії 28 січня пройшов перший тур виборів на посаду президента країну. Найбільше голосів здобув колишній прем’єр-міністр Александер Стубб – однак ще відбуватиметься другий тур.

Варто зазначити, що Стубб у своїй передвиборчій компанії виражав підтримку Україні та заперечував будь-яку можливість діалогу з Росією. Він також повністю підтримує вступ нашої держави до ЄС і планує активно цьому сприяти.

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Результати першого туру

У Фінляндії 28 січня пройшли президентські вибори. За підрахунками 100% голосів, у передвиборній гонці лідирує колишній прем'єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб, маючи 27,2% підтримки.

Жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, саме тому у лютому відбудеться другий тур. Конкурентом Стубба стане ексочільник МЗС Пекка Хаавісто, який набрав 25,8% підтримки. Додамо, що третє та четверте місце розділили кандидат від партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо та Оллі Рен.

Більше голосів, ніж я міг очікувати. Ніколи раніше не відчував такого почуття вдячності. У другий тур готовий пройти з будь-ким,

– прокоментував попередні результати Стубб.

Загалом на посаду президента балотувалося 9 кандидатів. Нинішній президент Фінляндії не брав участь у президентських виборах, оскільки перебуває на посаді вже 12 років.

Фінляндія та відносини з Росією

Уряд Фінляндії 24 листопада тимчасово закрив кордон з Росії, однак вже згодом усі автотранспортні КПП були перекриті, а росіян не пускали. Все ж 12 грудня уряд Фінляндії відкрив 2 КПП на кордоні з Росією, зазначивши, що таким чином люди зможуть відвідувати своїх родичів.

Втім влада зазначила, що уважно стежить за подіями на східному кордоні, і якщо потік нелегальних мігрантів не припиниться, кордон може бути знову закритий.

У Гельсінкі 13 січня відбувся мітинг на підтримку закриття кордону з Росією. Група росіян та російськомовних людей, що проживають у країні наголосили, що це необхідно, аби Фінляндія залишалася безпечною для всіх громадян.

Лідер перегонів Александер Стубб займає проукраїнську позицію та пообіцяв продовжувати допомогу Україні у разі свого обрання. Він заявляв, що не може нормально співпрацювати з Росією, доки та продовжує військові дії. Він схиляється до Заходу та, як стверджував він сам, у цьому схожий на нинішнього президента.