Куди ж без Кремля: щонайменше 3 країни попередили, що Росія втручатиметься у вибори в Молдові

Уже цієї осені спільно з референдумом про вступ до Європейського союзу у Молдові пройдуть президентські вибори. І вочевидь, що Москва не залишиться осторонь таких подій.

Тому, вчора, 13 червня, уряди Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів оприлюднили спільну заяву, в якій попередили про наміри Кремля. Згідно з інформацією, опублікованої Держдепом США, Росія прагне вплинути на результати президентських виборів і референдуму про європейську інтеграцію в Молдові.

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Росія втручатиметься у вибори в Молдові

Вищезгадані країни наголосили, що поділяють занепокоєння молдовської президентки Маї Санду стосовно "використання Кремлем кримінальних угруповань для фінансування політичної діяльності та підриву демократичних інститутів Молдови".

Зокрема, Москва фінансує поширення дезінформації в Молдові на користь проросійських кандидатів у президенти. А в разі їхнього програшу Кремль планує підбурювати протести та підірвати довіру громадськості до здатності Кишинева убезпечити себе й підтримувати верховенство права.

Британія, Канада та США зауважили, що політичне втручання країни-агресорки у Молдові триває вже багато років. Наприклад, співробітники RT вже кілька років за згодою російського уряду "надають пряму підтримку молдованину-втікачу Ілану Шору".

Ми поділилися викладеною вище інформацією і додатковими деталями з нашими молдовськими партнерами, щоб вони могли продовжувати розслідування, перешкоджати та зривати плани Кремля,

– анонсували уряди Британії, Канади та США.

За їхніми словами вони готові й надалі притягати до відповідальності тих, хто бере участь у спонсорованих Кремлем схемах таємного фінансування політичної діяльності в Молдові.

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