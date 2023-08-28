Вибори в Україні у 2024 році: чому США прагнуть, щоб вони відбулися

На наступний рік в Україні заплановані президентські вибори, однак під час війни відповідно до українського законодавства проводити їх не можна. Водночас ЄС та США лобіюють проведення виборів у 2024 році.

Політолог Тарас Семенюк розповів 24 Каналу про те, що наразі в Україні є дилема. З одного боку маємо дотримуватись демократичних стандартів та провести вибори. Але враховуючи правовий чинник, вибори під час воєнного стану в країні неможливі.

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Війна триває не тільки за територію

Він наголосив, що провести їх можливо за умови або внесення змін до закону про воєнний стан, або призупинення дії воєнного стану на період проведення передвиборчої кампанії та виборів.

Західні країни наголошують на необхідності проведення виборів, адже змінність влади є однією з прерогатив функціювання демократичних інституцій,

– зазначив політолог..

Водночас вибори в демократичних суспільствах пов'язані з критикою влади її опонентами, а також дискусіями, дебатами.

Політолог пояснив, за яких умов можливо проведення виборів в Україні у 2024 році: дивіться відео

Проте сьогодні ми не можемо собі це дозволити, тому що будь-яка критика може зашкодити єдності в державі,

– підкреслив Тарас Семенюк.

Крім того, важливо розуміти, що ця війна триває не тільки за територію, але й за перспективу та життя демократії. Тому, як зауважив політолог, ЄС і США хочуть довести, що демократія може працювати навіть під час військового конфлікту. А сила України полягає в тому, що попри війну демократичні процеси тут не зупиняються.

Володимир Зеленський про можливість проведення виборів в Україні у 2024 році

Президент України нагадав, що сенатор з Республіканської партії виступав за проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент України зверну увагу на таку логіку, що країни, які "захищають демократію", мають "думати про цей захист й під час війни", й вибори є "одним з елементів захисту".

Зеленський також назвав умови, завдяки яким в Україні можуть відбутися парламентські та президентські вибори. За його словами, Верховна Рада може запровадити зміни в законодавство у разі, якщо США та Європейський Союз погодяться виконати певні умови.

Як зауважив Президент, Україні необхідна фінансова підтримка для проведення виборів. Також потрібно розв'язати питання зі спостерігачами, які мають бути присутні навіть на передовій. Крім того, Євросоюз має створити умови для голосування 7 мільйонів українських біженців.