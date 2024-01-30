Чому Путін не бере участі в передвиборчих дебатах: політтехнолог назвав головну причину

В Росії у березні мають відбутися так звані президентські вибори. Центрвиборчком 29 січня зареєстрував Владіміра Путіна кандидатом, однак брати участь в передвиборчих дебатах він, за словами кремлівського спікера Дмітрія Пєскова, не збирається.

Водночас одною причин відмови Путіна від дебатів може бути його страх, що доведеться відповідати на незручні питання. Зокрема про майже не щоденні атаки українських дронів по російських НПЗ. Однак на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, яку він висловив 24 Каналу, очільник Кремля не тільки не хоче обговорювати неприємні для нього теми, але й загалом не має досвіду ведення політичних дебатів.

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Існує лише в режимі "моновистави"

Путін імовірно взагалі ніколи не брав участь у дебатах, на думку Шейтальмана, тому під час них він програв би будь-якому опоненту. Також він не може виступати на одному рівні з усіма іншими кандидатами.

Путін – "божество", він не може з "простими смертними" брати участь у політичних дебатах,

– припустив політтехнолог.

До того ж йому не важливі всі ці теми, адже інші кандидати будуть говорити те саме.

"Путін може існувати лише в режимі "моновистави", коли ніхто не втручається в його "великі" промови", – зазначив Михайло Шейтельман.

Атаки дронів на російські НПЗ не припиняються

За останній тиждень в Росії постійно опиняються під ударами нафтопереробні підприємства ворога.

Так, вночі 21 січня українські дрони завдали ударів по нафтопереробному терміналу "Новатек" в Усть-Лузі у Ленінградській області. На підприємстві сталася пожежа та припинився виробничий процес.

Також 26 січня безпілотники атакували НПЗ в Туапсе, де також спалахнула пожежа та було призупинено виробництво.

До того ж 29 січня дрони влучили по нафтопереробному заводу "Славнефть – ЯНОС" у Ярославлі. Безпілотник нібито впав біля установки гідрокрекінгу.