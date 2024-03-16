За крок до Третьої світової та ядерної війни: чи можуть це бути останні перевибори Путіна
У Росії тривають так звані вибори президента. Ще до їх початку світ дав зрозуміти Владіміру Путіну, що не визнає результати "голосування", адже у країні-агресорці немає чесних виборів.
Про це 24 Каналу сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона оцінила перспективи диктатора на наступні 6 років правління.
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"Не уявляю ще 6 років з Путіним"
Очільник Кремля всіляко намагається вдавати стабільність та спокій, але зараз ще 6 років влади Путіна не видно. Романова не виключає, що перевибори диктатора у 2024 році можуть стати для нього останніми.
Я взагалі не уявляю найближчі 6 років з Путіним. Якщо раніше була пітьма, що нібито диктатор буде при владі до смерті, то зараз у нього немає перспектив,
– мовила голова благодійного фонду "Русь сидящая".
Диктаторський режим Путіна з 2018 до 2024 року зробив багато страшних злочинів. Далі йти таким темпом неможливо, адже за крок Третя світова війна та ядерний вибух.
Я молюсь, що весь світ не визнає диктатора президентом. Провести ці 6 років з помираючим Путіним чи взагалі без нього – найкраще,
– зазначила Романова.
Цьогорічні "вибори" у Росії ввійдуть в історію як повністю фальсифіковані. У країни не залишилося опозиційних політиків, їх путінський режим або вбив, або вигнав. На так званих виборчих дільницях відбувається тотальний хаос.
Цікаво подивитися невже у такому стилі пройде інавгурація. Адже вона завжди була зловісна, урочиста. Москву зачищали й пустими вулицями їздили кортежі,
– додала голова благодійного фонду "Русь сидящая".
Окремий "захват" викликають путінські виборці, серед яких працівник цементного заводу з баяном, ряжені рибаки, ляльки та танцюючі бабки.
Реакція світу на "вибори" у Росії
- У Європарламенті запевнили, що не визнають результати так званих президентських виборів у Росії. Ба більше, голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер заявив, що дійство, яке відбуватиметься у Росії 15 – 17 березня, взагалі не можна називати виборами.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав російські "вибори" нечесними та невільними. Одна з причин – вбивство та вигнання опозиційних політиків.
- Таку позицію щодо перевиборів Путіна мають й в Сполучених Штатах. Крім цього, Білий дім визнає їх нелегітимними.