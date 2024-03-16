За крок до Третьої світової та ядерної війни: чи можуть це бути останні перевибори Путіна

У Росії тривають так звані вибори президента. Ще до їх початку світ дав зрозуміти Владіміру Путіну, що не визнає результати "голосування", адже у країні-агресорці немає чесних виборів.

Про це 24 Каналу сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона оцінила перспективи диктатора на наступні 6 років правління.

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"Не уявляю ще 6 років з Путіним"

Очільник Кремля всіляко намагається вдавати стабільність та спокій, але зараз ще 6 років влади Путіна не видно. Романова не виключає, що перевибори диктатора у 2024 році можуть стати для нього останніми.

Я взагалі не уявляю найближчі 6 років з Путіним. Якщо раніше була пітьма, що нібито диктатор буде при владі до смерті, то зараз у нього немає перспектив,

– мовила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Диктаторський режим Путіна з 2018 до 2024 року зробив багато страшних злочинів. Далі йти таким темпом неможливо, адже за крок Третя світова війна та ядерний вибух.

Я молюсь, що весь світ не визнає диктатора президентом. Провести ці 6 років з помираючим Путіним чи взагалі без нього – найкраще,

– зазначила Романова.

Цьогорічні "вибори" у Росії ввійдуть в історію як повністю фальсифіковані. У країни не залишилося опозиційних політиків, їх путінський режим або вбив, або вигнав. На так званих виборчих дільницях відбувається тотальний хаос.

Цікаво подивитися невже у такому стилі пройде інавгурація. Адже вона завжди була зловісна, урочиста. Москву зачищали й пустими вулицями їздили кортежі,

– додала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Окремий "захват" викликають путінські виборці, серед яких працівник цементного заводу з баяном, ряжені рибаки, ляльки та танцюючі бабки.

Реакція світу на "вибори" у Росії