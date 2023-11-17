Тема "СВО" – не дуже: як Путін збирається будувати свою передвиборчу кампанію

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що не сумнівається у перемозі Владіміра Путіна на президентських виборах у 2024 році. Очевидно, що все вже вирішено. Однак цікаво, якою буде передвиборча кампанія диктатора.

Будувати свою передвиборчу кампанію на темі вторгнення в Україну – не дуже гарна ідея для Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Путін будуватиме все на міфічній "величі" Росії

Борис Тизенгаузен переконаний, що Путін будуватиме свою передвиборчу кампанію на міфічній "величі" Росії. Кремль буде просувати думку, що нібито без Путіна Росія "стояла б на колінах", не була б такою "великою та могутньою".

Крім того, російський диктатор може залучити до агітації кількох окупантів, представити їх як "героїв" так званої "сво". Їхнє завдання – розповідати, як вони підтримують Путіна.

Говорити про так звану "сво" – буде не дуже гарно, тому що це мінлива субстанція. Якщо базуватися та будувати свою кампанію на суто військових досягненнях, то їх нема взагалі,

– зазначив політтехнолог.

Тизенгаузен про передвиборчу кампанію Путіна: дивіться відео

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