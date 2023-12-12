"Збирач" земель, – Яковенко припустив, якою буде передвиборча кампанія Путіна

У березні 2024 року у Росії відбудуться так звані "вибори" президента. Кремлівський диктатор Владімір Путін під час передвиборчої кампанії не буде робити акцент на війни проти України.

Насамперед Путін буде розповідати своїм громадянам про окуповані території України, про нібито "повернення земель" та "розширення Росії". Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Путін буде хизуватися"

Ігор Яковенко переконаний, що про бойові дії Путін говорити не буде, адже зараз російським окупантам нема чим похвалитись. Ворог намагається захопити Авдіївку, щоб подати це як перемогу, однак безуспішно.

Путін може розповідати росіянам, що нібито країна "воює з НАТО", вона "оточена ворогами", але все одно буцімто "процвітає". Також він хоче показати своїм громадянам, що він здійснював хоч якісь міжнародні візити, тому його нібито "поважають".

Крім всього іншого, основна тема – це не війна, а "приєднання" нових територій. Він буде хизуватися тим, що "Росія обростає землями", а він – "збирач" земель,

– вважає опозиціонер.

Водночас Путін не буде масштабно готуватися до "виборів", намагатися сподобатись росіянам, підкупити їх. Зрозуміло, що результати будуть на 100% підроблені.

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