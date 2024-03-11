Зараз їм не до фронту: на чому зосередилися росіяни на окупованій Херсонщині

Росіяни не упускали можливості розповідати мешканцям окупованих територій про вигадані "успіхи" на фронті. Однак зараз російська пропаганда зосереджена на іншому.

Не дивно, адже незабаром у Росії, а також на окупованих територіях, пройдуть псевдовибори президента Росії. Детальніше про ситуацію на Херсонщині 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

До теми Терор посилюється: росіяни почали масові арешти на окупованій Херсонщині

"Вибори" – пріоритет

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують підготовку до так званих виборів президента Росії. Разом із тим окупанти серйозно посилили пропаганду.

Тривають дострокові голосування. В їхньому інформаційному полі вибори і пропаганда заполонили майже все. Там дуже мало, у порівнянні з довиборчим періодом, про так звані "успіхи" Росії на фронті,

– зауважила Євгенія Вірлич.

Загалом на окупованій Херсонщині доволі напружена ситуація. Росіяни продовжують проводити обшуки та вишукувати своїх ворогів.

Днями, зокрема, росіяни за доносом затримали журналіста з Генічеська Геннадія Осьмака. Йому закидають "участь у незаконному збройному формуванні", через те, що журналіст нібито був "штатним піарником" вигаданого "Кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана" та підтримував водну блокаду окупованого Криму.

На жаль, таких випадків не меншає. Окупанти арештовують людей, інкримінуючи їм вигадані "злочини".

"Є підозра, що з наближенням дати виборів (15 – 17 грудня – 24 Канал), небезпека для людей лише зростатиме", – наголосила журналістка.

Як живуть люди в окупації

Гуманітарна ситуація в окупованих частинах Херсонської області також залишається складною. Особливо це стосується медицини, а саме браку лікарів.

Людям просто немає де та у кого лікуватися. У невеличких громадах закривають фельдшерсько-акушерські пункти, аптеки і лікарні. Навіть у деяких відносно великих громадах важко лікуватися – у Каховці, Скадовську, Генічеську тощо. До профільних фахівців майже не потрапити, бо їх просто немає,

– пояснила Вірлич.

Якщо ж лікарів, які вкрай потрібні людям немає, їх зазвичай відсилають до окупованого Криму. Але крім браку фахівців, мешканці Херсонщини зіштовхуються з іншими проблемами. Медичну допомогу надають лише тим людям, у яких є російський паспорт.

"Вакцини є лише російські і часто невизнані. Тому їхня ефективність доволі суперечлива, та й наслідки можуть бути різними", – додала журналістка.

До слова, проблеми у містян також є з електропостачанням. Світло часто вимикають на довгий період. Фактично єдине, що стабільно працює на окупованій Херсонщині – це транспорт.

Що відбувається на інших окупованих територіях