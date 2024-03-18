Людей було багато: що показала акція проти Путіна о 12 годині дня

У Росії відбулася акція "Полудень проти Путіна". У день "виборів" люди, які виступають проти путінського режиму, прийшли на виборчі дільниці одночасно – опівдні 17 березня.

Великого успіху вдалося досягти за кордоном. Біля посольств країни-агресорки зібралося багато росіян. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що у Росії на акцію прийшло також чимало людей.

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Що показала акція проти Путіна

За словами Яковенка, оскільки за кордоном безпечно ходити на протести, біля російських посольств зібралося багато росіян на акцію "Полудень проти Путіна", зокрема в Бангкоку та Алмати.

Водночас у Росії влада намагалася "розчавити" акцію. Ширилася інформація, що тих людей, які прийшли на виборчі дільниці о 12:00, будуть переслідувати згідно із законом. Це сигнал від Кремля, що безпечного протесту в Росії не може бути.

Одним з аргументів цієї акції було те, що вона безпечна. Але це помилка, тому що у фашистській тоталітарній країні безпечних протестів не буває,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Що грозить людям, які прийшли на акцію

Яковенко наголосив, що попри загрозу, росіяни, які не можуть емігрувати та приєднатися до російських добровольчих формувань, шукають альтернативні способи, як проявити свій протест проти диктаторського режиму Владіміра Путіна.

Зокрема, були "акти відчаю", коли люди підпалювали урни для голосувань та обливали зеленкою бюлетені на виборчих дільницях. До багатьох із них порушуються кримінальні справи. Приміром, у 15 подібних епізодах росіян судитимуть за 141 статтею (перешкода діяльності виборчих комісій), яка передбачає до 5 років ув'язнення.

Однак держдума та ненормальний алкоголік Дмітрій Мєдвєдєв вимагають, щоб їх судили за статтею "измена родине" аж до довічного ув'язнення. Сподіваємося, що маячню Мєдвєдєва не реалізують, але 5 років частина людей отримає. Вони розуміють, що на результат виборів їм не вдасться вплинути, але хоча б спробували зберегти свою совість,

– констатував Ігор Яковенко.

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