Бояться реакції Заходу: чи зареєструють Надєждіна кандидатом у президенти Росії

У Кремлі постало питання, чи допускати до президентських "виборів" у Росії Бориса Надєждіна, якого називають нібито "опозиційним". Однак Захід не визнає результати "виборів", на яких, звичайно, переможе Владімір Путін.

Це єдина причина, за якою Борису Надєждіну можуть дозволити брати участь у "виборах" президента. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Одне питання: допускати Надєждіна чи не допускати до виборів через риторику Заходу про невизнання "виборів". Щоб надати їм хоч якийсь пристойний характер, внести хоч якусь інтригу, можливо, Кремль зараз думає про цей допуск чи недопуск. Це єдине пояснення, чому Борис Надєждін може бути допущений", – припустив він.

"Ініціатор дозволеного протесту"

Геннадій Гудков зазначив, що кампанія Надєждіна дала можливість росіянам думати, що вони нібито можуть на щось впливати. Адже він не "опозиційний" кандидат, йому дозволили влаштувати цей так званий "протест".

Надєждін прекрасно розуміє, що він не опозиційний кандидат. Він – ініціатор дозволеного протесту. Народ сумує за якимись протестами. Коли з'явився Борис Надєждін, який на фоні інших має більш-менш пристойний вигляд, то народ став у черги,

– сказав політик.

Тому Кремль зараз має певні незручності. Адже російській владі не вигідно, щоб за Надєждіна голосували. І хоч результати "виборів" все одно будуть підробленими, але путінська верхівка все одно думає, чи допускати таке пожвавлення "громадянської активності" у Росії.

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