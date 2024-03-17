"Путін – вбивця, ні війні": у мережі показали зіпсовані бюлетені з виборів президента Росії

У Росії 15 – 17 березня проходять президентські вибори. Деякі громадяни прийшли на вибори, щоб висловити своє невдоволення чинною й, очевидно, майбутньою владою.

Російські ЗМІ поділилися фото зіпсованих бюлетенів, на яких виборці виражають свою антивоєнну позицію. На них зображені заклики "за мир", а Путіна на бланку називають вбивцею та злодієм.

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Зіпсовані бюлетені

У мережі показали декілька прикладів зіпсованих бюлетенів – більшість з них схожі один на одного. Частина виборців умисно псують бланки, щоб таким чином виразити своє невдоволення владою в країні та її політикою.

Зокрема, деякі росіяни писали на листі "ні війні", а також "Росії – свободу". Окрім цього, виборці писали заклики до звільнення політв'язнів у Росії та зазначали, що "мир Росії сидить у в'язниці".

Росіяни виражають невдоволення на виборах / Фото російських ЗМІ

Також окремі виборчі поверх вказаних у бюлетенях прізвищ пишуть власних кандидатів – зокрема, вказують, що їх вибір це Олексій Навальний або Борис Надєждін. Напроти прізвища Владіміра Путіна вони пишуть, що той вбивця, злочинець та психопат.

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Проблеми на виборах у Росії