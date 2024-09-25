"Мені за Трампа краще жилось": чим керується американський громадянин під час виборів

Рейтинг кандидатки у президенти США Камали Гарріс дещо виріс. На це є певні причини. Зокрема, вона веде більш емоційну передвиборчу кампанію.

Водночас Дональда Трампа багато хто підтримує, адже за його каденції "краще жилось". Таку думку 24 Каналу озвучила керівниця інституту демократії та розвитку "Політа" Катерина Одарченко.

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Чому виріс рейтинг Гарріс

Катерина Одарченко зазначила, що насамперед передвиборча кампанія Камали Гарріс набагато більш якісно організована. Зокрема, робота вебсайту, система роботи з волонтерами, у соціальних медіа, з пресою і так далі.

Але в республіканців є основний елемент, чому Трамп перемагає. Тому що люди кажуть: "Так, мені може не подобатися Трамп як особистість, але за Трампа я міг, могла дозволити собі більше купити в крамниці". І цей аргумент складно перебороти,

– сказала вона.

Економічний фактор дуже важливий. Камала Гарріс зараз намагається вивести свій термін "економіка можливостей" на новий рівень, щоб просунути саме свій економічний меседж у кампанії. Зараз демократам потрібно втримати цей період збільшення інтересу до Гарріс.

"Українській громаді потрібно зараз активно працювати, щоб повертати тему України, воєнних злочинів, людських страждань, які зараз присутні в Україні. Тому що американці – віруючі люди здебільшого. Коли вони бачать людські страждання, то вимагають від своїх політиків полегшити їх", – додала керівниця інституту демократії та розвитку "Політа".