Судові процеси мають перспективи: чи допустять Трампа до виборів

Верховний суд Колорадо заборонив екслідеру США Дональду Трампу брати участь у праймеріз від Республіканської партії. Згодом штат Мен теж вирішив не допускати його до виборів президента Штатів. Він навряд чи зможе знову обіймати посаду президента.

Судові процеси проти Трампа мають перспективу, бо він несе загрози для стабільності США. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Судові процеси щодо Трампа мають перспективу. Те, що сьогодні влада США використовує саме цей інструмент як тиск на того, хто несе загрозу стабільності США, це, я на мою думку, правильно. Це не є порушенням демократії. Це визнання очевидних загроз", – сказав аналітик.

"Навряд чи братиме участь у виборах"

Валерій Клочок зазначив, що важливо ухвалювати такі рішення, щоб у США не виникла ситуація, як у деяких європейських країнах, де до влади прийшли проросійські політики. Адже вони проводять політику, яка несе загрози.

Зараз нема великих акцій протесту проти таких рішень щодо Трампа. Лунають лише заяви окремих людей. Однак навіть серед республіканців є люди, які налаштовані проти Трампа, адже він створив кризу у партії.

Не думаю, що вони будуть виступати за те, щоб влаштовувати публічні демонстрації, акції протесту на його підтримку. Тому я маю великі сумніви у тому, що Трамп взагалі буде брати участь у виборах. Я вже не говорю про те, що йому буде заборонено обіймати посаду президента,

– вважає він.

З іншого боку, лунають думки, що Верховний суд США ухвалить рішення на користь Трампа. Такий розвиток подій виключати не варто, однак судовий процес проти Трампа великою мірою визначатиме його перспективи на майбутніх виборах.

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