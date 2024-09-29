У разі перемоги на виборах: є ознаки, що політика Гарріс може бути більш рішучою, ніж у Байдена

Політика кандидатки у президенти США Камали Гарріс може бути більш рішучою, ніж політика чинного лідера Джо Байдена. Кандидат у віцепрезиденти Штатів від демократів Тім Волз активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У США досить багато проблем, які має розв'язувати президент, тому частину роботи буде передано віцепрезиденту. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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"Я думаю, що дійсно політика Камали Гарріс може бути більш рішучою, ніж політика Джо Байдена. Бо ми розуміємо, що зараз багато речей впираються саме в позицію Джо Байдена, який фактично повністю контролює міжнародну політику", – сказав він.

Більше рішень на підтримку України

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" зазначив, що є ознаки вважати, що політика Камали Гарріс щодо України буде більш рішучою. Кандидатом у віцепрезиденти США від Демократичної партії було обрано Тіма Волза.

Відомо, що Тім Волз був дуже активним на підтримку України, коли почалася широкомасштабна агресія Росії. Ще 25 лютого 2022 року він виступив на підтримку України. У своєму штаті він запровадив заборону на бізнес з Росією, а в березні було прийнято закон штату, який забороняв вести бізнес з Білоруссю.

Людина, яка цікавиться, підтримує Україну. Якщо ми зробимо припущення, що у США досить багато проблем, які має розв'язувати президент, то частину роботи буде передано віцепрезиденту. Можливо, саме пан Волз буде більш детально займатися українським питанням і буде більше рішучих рішень на підтримку України,

– припустив Леонов.