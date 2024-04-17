"Безпринципна людина": на що готовий Трамп, аби посісти президентське крісло

Екслідер США Дональд Трамп має намір знову опинитись у Білому домі. Заради цього він постійно змінює свою позицію щодо різних питань.

Це 24 Каналу зауважив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Зокрема, нещодавно Трамп заявив, що не проти допомоги Україні, але виключно у вигляді позики.

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Трамп тягне час

Юрій Рашкін зазначив, що Дональд Трамп не вперше робить заяви, що він не проти допомоги Україні. Насправді він дуже часто змінює свою позицію щодо різних питань. Усе для того, аби знову посісти президентське крісло.

Це безпринципна людина, яка просто затягує. Йому потрібно затягнути все до того моменту, як він опиниться у Білому домі. Тоді він виграв. Якщо він не опиняється у Білому домі, то він опиняється у тюрмі. Якщо не по цій справі, то по наступній. У нього зараз стільки проблем,

– сказав він.

На думку депутата від округу Рок у штаті Вісконсин, заява про позику для України – це обман та затягування часу. Адже Трамп гальмує допомогу не тільки для нашої держави, але й для Ізраїлю. Однак це програшна стратегія.

Трамп не проти допомоги, але є нюанс: що відомо