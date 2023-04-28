"В Ердогана ще не було настільки гострих виборів": чи зможе лідер Туреччини втримати владу

Туреччина готується до виборів президента країни. За пост глави держави змагаються нинішній очільник Реджеп Ердоган та представник опозиції Кемаль Киличдароглу.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, Ердоган втрачає прихильність серед виборців.

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Ердоган пасе задніх

Сергій Данилов пояснив, що наразі Ердоган отримує порцію критики від опозиції, зокрема, від єдиного кандидата Кемаля Киличдароглу. Втім, із іншим кандидатом на пост глави держави все теж не однозначно.

"Місяць чи півтора тому впевненість у тому, що Киличдароглу виграє була значно більшою", – наголосив він.

Розвив коливається від 1,5% до 7% на користь представника опозиції.

У Ердогана є шанс поборотися за те, щоб залишитися президентом. Втім, ніколи в його політичній історії не було на стільки гострих виборів і на стільки поганих його позицій,

– зауважив Данилов.

За його словами, вже 14 травня відбудеться перший тур президентських виборів, але спрогнозувати його результати важко.

"Якщо Ердоган знизить свою публічну активність і буде переважно користуватися відео зверненнями, то це, звичайно, йому не допоможе поборотися за голоси тих, хто вагається", – переконаний заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Тож у Ердогана зараз непростий період.

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Що чекає на Туреччину

Сергій Данилов розповів, що українське питання, як і вся зовнішня політика, далеко не на першому місці у Кемаля Киличдароглу.

"Він обіцяє повернутися до збалансованої макрофінансової політики, не допускати такої інфляції, яка була минулого року", – пояснив він.

За його словами, основний наголос передвиборчої кампанії представника від опозиції саме на внутрішньополітичній та внутрішньоекономічній ситуації.

Зокрема, у планах повернутися до парламентсько-президентської республіки, відмовитися від репресій, авторитарних замашок, а це має забезпечити покращення відносин із ЄС та повернення інвесторів у країну.

Які шанси в Киличдароглу

Данилов повідомив, якщо переможе Киличдароглу, цілком кардинальних змін не буде.

Киличдароглу буде значно більше проєвропейським і намагатиметься збалансувати та повернути довіру у стосунках між Анкарою та європейськими столицями,

– зосередив увагу він.

Втім, цей кандидат у президенти Туреччини має менше авторитету та можливостей, на відміну від Реджепа Ердогана.

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