Президентські вибори в Туреччині: відмінність електорату Ердогана та Киличдароглу

У Туреччині відбувся перший тур виборів очільника держави. За його результатами нинішній президент країни Реджеп Ердоган лідирує.

Про це 24 Каналу розповів Іван Преображенський – кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. За його словами, в Ердогана є всі шанси здобути перемогу у виборах.

Дивіться також Понад 20 років при владі: що відомо про Реджепа Ердогана, яки знову може перемогти на виборах

Чи впливатиме Росія на перебіг виборів

Іван Преображенський пояснив, що у другий тур Росія намагатиметься активно не втручатися, хоча надія на першість саме Ердогана у неї є.

Соцопитування напередодні виборів показали, що Ердоган трішки відстає, в результаті він отримав майже на 5% більше, ніж опозиційний колективний кандидат.

Як не дивно, для деяких (виборців – 24 Канал) Ердоган – це менше зло у порівнянні із цим кандидатом,

– зауважив він.

Наразі Реджеп Ердоган значно підвищив свою популярність в Анкарі та Стамбулі.

"Відповідно у Владіміра Путіна є всі шанси зберегти в Туреччині свого старого друга і колегу ", – додав Преображенський.

Втім перемога Ердогана може негативно позначитися на сусідніх країнах.

Іван Преображенський розповів, хто насправді голосує за Реджепа Ердогана: дивіться відео

Ердоган підкуповує електорат

Експерт з питань Центральної та Східної Європи переконаний, що чим довше людина перебуває біля влади, тим більше вона втрачає адекватності.

"Стільки керувати країною, скільки керував Ердоган спершу у ролі лідера парламентської більшості, а потім президента, це вже наближається до термінів керування Путіна", – зауважив він.

На його думку, так довго при владі в Туреччині ніхто не був ще з часів знищення монархії.

Втім, прихильність виборців Ердоган буквально купує.

Йде масова роздача усього, що тільки можна: від подарунків дітям прямо на виборчій дільниці до обіцянок грошей кому завгодно,

– додав він.

Преображенський пояснив, що видача грошей спровокує збільшення інфляції до 200%.

"За опозиційного кандидата переважно проголосували ті провінції, де є національні меншини, бізнес, розвинута економіка, міські системи", – пояснив він.

Натомість за Ердогана віддають свої голоси здебільшого представники сільського населення.

Вибори в Туреччині: головні новини