Президентські вибори в Туреччині: відмінність електорату Ердогана та Киличдароглу
У Туреччині відбувся перший тур виборів очільника держави. За його результатами нинішній президент країни Реджеп Ердоган лідирує.
Про це 24 Каналу розповів Іван Преображенський – кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. За його словами, в Ердогана є всі шанси здобути перемогу у виборах.
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Чи впливатиме Росія на перебіг виборів
Іван Преображенський пояснив, що у другий тур Росія намагатиметься активно не втручатися, хоча надія на першість саме Ердогана у неї є.
Соцопитування напередодні виборів показали, що Ердоган трішки відстає, в результаті він отримав майже на 5% більше, ніж опозиційний колективний кандидат.
Як не дивно, для деяких (виборців – 24 Канал) Ердоган – це менше зло у порівнянні із цим кандидатом,
– зауважив він.
Наразі Реджеп Ердоган значно підвищив свою популярність в Анкарі та Стамбулі.
"Відповідно у Владіміра Путіна є всі шанси зберегти в Туреччині свого старого друга і колегу ", – додав Преображенський.
Втім перемога Ердогана може негативно позначитися на сусідніх країнах.
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Ердоган підкуповує електорат
Експерт з питань Центральної та Східної Європи переконаний, що чим довше людина перебуває біля влади, тим більше вона втрачає адекватності.
"Стільки керувати країною, скільки керував Ердоган спершу у ролі лідера парламентської більшості, а потім президента, це вже наближається до термінів керування Путіна", – зауважив він.
На його думку, так довго при владі в Туреччині ніхто не був ще з часів знищення монархії.
Втім, прихильність виборців Ердоган буквально купує.
Йде масова роздача усього, що тільки можна: від подарунків дітям прямо на виборчій дільниці до обіцянок грошей кому завгодно,
– додав він.
Преображенський пояснив, що видача грошей спровокує збільшення інфляції до 200%.
"За опозиційного кандидата переважно проголосували ті провінції, де є національні меншини, бізнес, розвинута економіка, міські системи", – пояснив він.
Натомість за Ердогана віддають свої голоси здебільшого представники сільського населення.
Вибори в Туреччині: головні новини
- Фаворити президентських виборів у Туреччині відреагували на результати першого туру. Ердоган заявив, що вони демонструють відрив його прихильників, а Киличдароглу повідомив, що не сумнівається у своїй перемозі в другому турі.
- На парламентських виборах альянс Ердогана отримав понад половину місць у владі. Втім, опозиціонери запідозрили наявність фальсифікацій.
- Також після проведення першого туру виборів відреагували й фінансові ринки. Зокрема, ліра знецінилась на 0,4% порівняно з американським доларом.