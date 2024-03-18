Вітають з "переобранням": Путін почав отримувати привітання з "перемогою на виборах"

У Росії й на окупованих територіях 15 – 17 березня проходили так звані "вибори" президента. "Неочікувано" перемогу здобуває Владімір Путін, тому лідери різних країн вже почали його вітати з "переобранням".

Про те, хто вітає Путіна з "перемогою на виборах", повідомляють росЗМІ. Серед світових лідерів "відзначилися" вже Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин, передає 24 Канал.

Цікаво Найбільший виборчий обман, але не для Китаю: що західні ЗМІ пишуть про "перемогу" Путіна

Хто привітав Путіна з "перемогою"

Російського президента Владіміра Путіна вже привітали лідери кількох країн, які мають тісні зв'язки з Кремлем. Мовиться про:

президента Азербайджану Ільхама Алієва,

самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка,

президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва,

президента Киргизстану Садира Жапарова,

президента Таджикистану Емомалі Рахмоне,

президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва.

Окрім того, офіційно привітав Путіна з перемогою й Сі Цзіньпін. Центральне телебачення Китаю заявляє, що їхній лідер вже надіслав Путіну вітання з переобранням на посаду президента. У ньому лідер Китаю буцімто заявив, що такий високий відсоток голосів "відбиває підтримку народу Росії".

Лідер КНДР Кім Чен Ин також надіслав Путіну вітальну телеграму. Президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив привітати Путіна публічно й опублікував допис з привітанням у мережі.

Це був бездоганний виборчий процес, який за ці останні 3 дні продемонстрував свою демократичність у взірцевий спосіб. Обіймаємо весь російський народ та партію "Єдина Росія",

– мовиться у дописі президента Венесуели.

До "привітань" Путіна долучився й лідер Нікарагуа Даніель Ортега. Він назвав російського президента "дорогим товаришем, братом і переобраним президентом", а також додав, що розцінює його перемогу на виборах "як внесок у необхідну стабільність для людства".

Вибори в Росії