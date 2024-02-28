"Це не демократичні вибори": Європарламент не визнає результати голосування у Росії

У березні цього року у Росії мають відбутися президентські вибори. Європарламент не визнаватиме їх результати.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер. Він зазначив, що це голосування немає нічого спільного з демократією.

Дивіться також Ми б хотіли закінчити з ним раніше, – Зеленський відповів на плани Путіна "правити" до 2030 року

Псевдовибори Путіна

У цьому матеріалі – лише уривок з інтерв'ю Макалістера кореспондентці нашого видання. Повна версія буде опублікована найближчим часом. Слідкуйте за, аби нічого не пропустити.

Європарламентар від ЄНП коротко відповів на питання, чи визнаватимуть результати виборів у Росії.

Це не демократичні вибори. Це так звані вибори, і ми не визнаємо результати цих виборів,

– сказав Макалістер.

Він додав, що Путін боїться “української моделі” вільного й відкритого суспільства. Європарламентар наголосив, що Путін сприймає демократію як загрозу для себе на посаді президента.

Путіна треба зупинити