"Це не демократичні вибори": Європарламент не визнає результати голосування у Росії
У березні цього року у Росії мають відбутися президентські вибори. Європарламент не визнаватиме їх результати.
Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер. Він зазначив, що це голосування немає нічого спільного з демократією.
Дивіться також Ми б хотіли закінчити з ним раніше, – Зеленський відповів на плани Путіна "правити" до 2030 рокуАнонс. У цьому матеріалі – лише уривок з інтерв'ю Макалістера кореспондентці нашого видання. Повна версія буде опублікована найближчим часом. Слідкуйте за 24 Каналом, аби нічого не пропустити.
Псевдовибори Путіна
Європарламентар від ЄНП коротко відповів на питання, чи визнаватимуть результати виборів у Росії.
Це не демократичні вибори. Це так звані вибори, і ми не визнаємо результати цих виборів,
– сказав Макалістер.
Він додав, що Путін боїться “української моделі” вільного й відкритого суспільства. Європарламентар наголосив, що Путін сприймає демократію як загрозу для себе на посаді президента.
Путіна треба зупинити
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