Думав, отримає 101%, – міністр закордонних справ Польщі потролив перемогу Путіна на "виборах"

На вихідних відбулися так звані "вибори" президента Росії. За їхніми результатами, вкрай "неочікувано", перемогу здобув Владімір Путін. Міністр закордонних справ Польщі вирішив його потролити.

Радослав Сікорський відреагував на результати так званих "виборів" у Росії. Своїм коментарем він поділився з кореспонденткою 24 Каналу у Брюсселі.

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Був розчарований Путіним

Особисто я був розчарований Володимиром Путіним. Я очікував, що він отримає щонайменше 101% голосів,

– іронічно заявив він.

Звернімо увагу, що на результати так званих "виборів" у Росії відреагували низка політиків як в Україні, так і за її межами. Нікого не здивувало, що під час цієї імітації демократії здобув перемогу Владімір Путін. Водночас у деяких державах уже заявляють, що не вважатимуть його легітимним президентом.

Що кажуть в Україні і світі про результати "виборів"

До прикладу, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що фізично не існує жодних виборів у Росії. За його словами, у країні-агресорці відсутні будь-які ознаки демократичності, які притаманні справжнім виборам.

Жорстка та чітка позиція у Міністерства закордонних справ Німеччини. У ньому заявили, що Владіміра Путіна не називатимуть президентом Росії. На цьому наголосила представниця уряду Крістіане Хоффман.

До України 18 березня завітав американський сенатор Ліндсі Грем. Він заявив, що Владімір Путін – незаконний президент. Крім того, додав, що кремлівський диктатор керує терористичною державою.

Також відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що вибори у Росії не були ані вільними, ані чесними. За його словами, організація Кремлем псевдоголосування на окупованих територіях України та Грузії – абсолютно незаконна.

За його словами, організація Кремлем псевдоголосування на окупованих територіях України та Грузії – абсолютно незаконна. Наостанок зауважимо, що після опрацювання 100% протоколів Владімір Путін здобув перемогу з показником 87,28%. З перемогою на так званих "виборах" його вже встигли привітати лідери КНДР, Сирії, Нікарагуа, Венесуели, Таджикистану та Китаю.

Зауважимо, що щось подібне відбувалося також у Білорусі, коли під час президентських виборів перемогу буцімто здобув Александр Лукашенко. У народі його прозвали "Саша 3 процента", натякаючи на те, що саме таким є його рівень підтримки.