"Вибори" президента Росії: ЦВК оголосила остаточні результати голосування
Центральний виборча комісія Росії 21 березня оголосила остаточні результати "виборів" президента країни. У голосуванні очікувано найбільшу кількість набрав Владімір Путін.
Про це повідомляють російські ЗМІ. За російського диктатора буцімто "віддали свої голоси" на "виборах" понад 87% росіян, інформує 24 Канал.
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ЦВК оголосила результати "виборів" президента Росії
Очільниця Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова повідомила, що всього проголосувало на "виборах" понад 87,5 мільйона осіб, з урахуванням так званого дистанційного електронного голосування. Таким чином, за словами росіянки, явка на виборах склала 77,49%.
Памфілова також заявила, що така висока явка є "показником демократичності виборів". Вона також заявила, що Путін буцімто набрав 87,28% голосів.
Глава російського ЦВК повідомила, що в організації виборів взяли участь близько мільйона осіб, у тому числі й на дільницях за кордоном, де проголосували понад 388 тисяч осіб. За її словами, понад 72% виборців за кордоном проголосували за Путіна.
Так, російський диктатор нібито здобув перемогу на дільницях у Німеччині, Естонії, Латвії, Австралії, Вірменії, а також у США. Водночас великий відсоток недійсних бюлетенів був у Польщі.
Голова ЦВК розповіла, що систему відеоспостереження на виборах, попри "численні спроби найманців неохайної антиросійської праці", нібито не вдалося зламати — вона спрацювала так, як мала.
Що стосується інших кандидатів, які балотувалися на пост президента Росії, то Нікалай Харитонов посів друге місце, набравши 4,31% голосів, Владіслав Даванков розташувався на третій сходинці – 3,85%. За Лєоніда Слуцького свій голос буцімто віддали 3,2% росіян.
Путіна вітають з "перемогою" на виборах
- Лідери Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану привітали Володимира Путіна з "успішним переобранням" на посаду президента Росії. Це сталося після оголошення результатів президентських "виборів" в Росії.
- Не оминув стороною привітання Путіна та його посіпака самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко. Також привітав російського диктатора й очільник Китаю Сі Цзиньпін, а також диктатор КНДР Кім Чен Ин.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна уважно стежить за тими державами, які привітали Путіна із "перемогою" на виборах. Він також зауважив, що в української влади є розуміння, хто з країн якими інтересами під час привітання Путіна.