Яка основна мета Путіна у війні проти України після виборів: президент Чехії висловив свою думку

В Росії в березні 2024 року очікується проведення виборів на пост президента країни-агресорки. Чеський президент Петр Павел розповів, яка головна мета Владіміра Путіна у війні проти України після переобрання.

Російський диктатор Владімір Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.

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Можлива мета Путіна у війні після переобрання

Президент Чехії Петр Павел висловився про ймовірно основну мету, яку може поставити перед собою чинний очільник Кремля Путін.

Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом,

– заявив він.

При цьому чеський президент зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".

"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", – заявив він.

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