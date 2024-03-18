"Законне місце для Путіна – в Гаазі": в ЄС відреагували на так звані "вибори" в Росії
В Європейському Союзі відреагували на так звані "вибори президента" в Росії. Лідери наголосили, що вони відбувалися в залякуванні, а свобода слова повністю відсутня.
Так, верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель розкритикував "президентські вибори" в Росії, зокрема їх проведення на тимчасово окупованих територіях. Про це Боррель повідомив перед засіданням Ради ЄС, передає 24 Канал.
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Як реагують в ЄС на "вибори" Путіна
За словами Борреля, ці вибори важко назвати чесними та вільними. Він каже, що вибори проходили у "дуже обмежених умовах". Зокрема, під час голосування не були присутні спостерігачі місії ОБСЄ. Також у виборах не мали права брати участь справжні опоненти Путіна, а свободи слова в Росії – немає.
На додаток, ці вибори були засновані на репресіях і залякуванні, і проводилися на окупованій території України, порушуючи український суверенітет,
– сказав Боррель.
Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш каже, що Росія демонструє відданість своєму курсу, який вона мала протягом останніх 20 років і ситуація не зміниться.
"Війна в Україні, яку вона веде вже понад два роки, з Путіним, який залишається при владі й дуже чітко залишається при владі, свідчить про те, що Росія не змінить свого курсу", — сказав латвійський міністр.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала вибори у Росії виборами "без голосування". За її словами цей процес продемонстрував "мерзенну поведінку Путіна" стосовно власного народу та порушив статут ООН.
"Проведення так званих виборів у частині України, частині Молдови та частині Грузії суперечить міжнародному праву", — зазначила Бербок.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна російські вибори називає "акцією". За його словами, у Росії відсутній демократичний виборчий процес та легітимні вибори. Цахкна наголошує, що Путін вкотре порушив міжнародне право, провівши "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.
Законне місце для Путіна – в Гаазі, як для військового злочинця,
– сказав він.
До слова, як повідомили в ЄС, Рада ЄС опублікує спільну заяву щодо переобрання Путіна за результатами засідання.
Вибори Путіна в Росії
- У Росії та на тимчасово окупованих територіях протягом 15 – 17 березня відбувалися так звані "вибори президента". Ясна річ, що все це "дійство" – звичайна фікція і результат давно відомий, однак пропагандисти влаштували з цього приводу справжнє шоу.
- На окупованих територіях українців під примусом та дулом автомата змушували віддавати свої "голоси". Оскільки реальна явка на "виборах" була дуже низька, то колаборанти разом з озброєними окупантами ходили по домівках і збирали "голоси".
- У самій Росії було чимало випадків, коли виборці псували бюлетені – заливали їх фарбою та залишали написи. Втім, для російської ЦВК це не стало на заваді й вони вже "намалювали" Путіну понад 80% підтримки.