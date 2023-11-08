Народ від нього втомився, – ексагент КДБ назвав найнебезпечнішого суперника Путіна на виборах
Російське населення втомилося від Владіміра Путіна. Але. звісно ж, він нікому не буде передавати свою владу.
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін у 2020 році "обнулив" власні терміни, щоб довічно залишитися президентом Росії. Вже в ПАРЄ підтримали резолюцію, за якою закликають усі держави вважати його нелегітимним після завершення теперішнього президентського терміну.
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Зараз Кремль перевіряє реакцію населення на Путіна. Адже багато росіян буквально втомилися від нього.
У Кремлі промацують ґрунт. Народ від нього втомився. 24 роки людина при владі. Коли хтось стільки часу сидить в Кремлі, то люди від нього втомлюються. Зараз у нього проблеми. Не в тому, щоб підробити вибори. У цьому проблем немає. У нього низька підтримка,
– вважає Жирнов.
В перші два президентські терміни Путіна дійсно підтримували близько 60% виборців. А зараз, як стверджує Жирнов, в Москві його підтримують 15%, у Санкт-Петербурзі – 10%. В такому випадку приписувати собі 80% підтримки – дивна ідея.
При цьому народ просто може не прийти на виборчі дільниці. А Кремлю потрібно показати високу явку.
Дивіться розмову з Сергієм Жирновим на ютубі 24 Каналу
Хто може бути конкурентом Путіну
Як наголосив Жирнов, колись Путін зробив Алєксєя Навального "головним опозиціонером" буквально через те, що саджав його в тюрму перед виборами. Він зробив те ж саме з терористом Ігорем Гіркіном.
Також є політичний діяч Боріс Надєждін, який жорстко критикує Путіна, але при цьому його не садять в тюрму. Найімовірніше, Кремль вважає його "іграшковою опозицією", щоб продемонструвати світу, ніби в Росії дійсно є якесь політичне життя.
Для Путіна найнебезпечнішим є Боріс Надєждін. Зрозуміло, що це "спаринг-партнер". Якщо почитаєте його програму, то вона шокує. Він жорстко наїжджає. Упродовж 24 років, звісно, були штучні опозиційні кандидати від влади. Як Прохоров у 2012 році. А тут може статися таке, що візьме Надєждін – і "шарахне". І за нього проголосують більше, ніж за Путіна,
– розповів Жирнов.
Ситуація в Росії: коротко
- Стало відомо, що Путін у квітні помилував вбивцю Владислава Канюса, який жорстоко розправився зі своєю дівчиною. Той пішов воювати проти України.
- Раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков назвав вибори в Росії бюрократією, а не демократією. Він вважає, що Путін переможе там з підтримкою у 90%.
- Український публіцист Віталій Портников вважає, що Путін планує вічно керувати Росією. У нього є важливі плани до 2030 року.