Дуже погано для нього скінчиться: чого хоче уникнути Путін до виборів

У Росії доволі нестабільна внутрішня ситуація. Під час передвиборчих перегонів, Владімір Путін хоче, аби в країні обійшлося без великих протестів і проблем, які виникають разом із ними.

Ще раніше дружини мобілізованих в Росії виходили на поодинокі пікети. Однак ситуація загострюється і все може вийти з-під контролю. Таку думку 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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У Росії починають виходити на мітинги

У Башкортостані 15 січня пройшла велика акція протесту, де місцевий суд розглядає кримінальну справу проти активіста Фаїля Алсинова. Його обвинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. За даними місцевих ЗМІ, біля суду могло зібратися близько від 5 до 10 тисяч осіб. Туди ж відправили всі можливі підрозділи міліції.

Республіка Башкортостан, неофіційно Башкирія, — це суб'єкт Росії, що входить до складу Приволзького федерального округу. Столицею республіки є Уфа.

"У всіх маленьких республіках насправді набагато ширшою є горизонтальна демократія – зв'язок і солідарність між людьми. Раніше на мітинги проти мобілізації виходили жінки в Дагестані, у місцевої влади не вийшло їх розіграти, тож потім їх задобрювати грошима та подачками", – пояснив Жирнов.

Такі протестні настрої можуть покотитися по всій Росії з інших причин.

Є серйозна надія на це. Путін уже всім набрид, накопичилось дуже багато проблем за 24 роки. Одна проблема накладається на іншу – ростуть ціни на яйця та курятину, на ЖКГ, хоч з кожним роком ЖКГ все гіршає й гіршає,

– наголосив Сергій Жирнов.

Зараз чи не найголовнішою проблемою Росії є аномальні морози, з якими не можуть впоратися комунальники. До того ж відбуваються часті прориви теплотрас, через проблеми з трубами під'їзди росіян затоплює, а потім вони замерзають. А ось чоловіки, які раніше працювати в ремонтних послугах, пішли воювати. Тож кадрова проблема також загострюється.

Яка загроза для Путіна

Накопичення проблем у маленьких республіках проходить швидше, ніж у великих агломераціях. Люди з глибинок є найбільшими внутрішніми жертвами путінського режиму.

Зазвичай звідти йде мобілізація. Людей не беруть з Москви чи Пітера, їх беруть з цих маленьких республік. (Протестний) потенціал росте і зумовлений тим, що в цих республіках специфічна демократія. У них досі проводять спільні збори на кшталт віче просто неба. Загравання з цією родоплемінною демократією тепер обернулося проти Путіна,

– зауважив Жирнов.

Такі збори не можна розганяти, бо раніше це показували як досягнення. Мовляв, у великій Росії є місце для різних культурних традицій та цінностей.

"Якщо зараз їх почнуть розганяти дубинками, це виглядатиме дуже погано на тлі передвиборчої кампанії. Та й узагалі зараз нікого дубинками розганяти не можна, тому що родичі всіх цих людей перебувають на фронті з автоматами. Вони можуть, як Пригожин, зі своєю зброєю знятись з фронту і піти з'ясовувати стосунки. Це може закінчити дуже погано", – пояснив ексрозвідник.

Може здаватися, що якщо результати виборів у Росії очевидні, то й жодної передвиборчої кампанії немає. Але формально вона таки існує. Кремль намагається всіляко покращити репутацію Путіна, зокрема показують його як "молодого" та енергійного кандидата, сповненого сил.

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Ба більше, з небуття раптом з'явилася дочка Владіміра Путіна – Марія Воронцова. Вона дала інтерв'ю російському виданню, у якому заявила, що в Росії буцімто цінують людське життя.

Що зараз відбувається в Росії