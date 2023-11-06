Путін навіть не мріятиме про легітимність: як у Європі сприйматимуть вибори в Росії

Навесні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Яким би не був їхній результат, демократичні країни в жодному разі не визнають його.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що нещодавнє рішення ПАРЄ про визнання російського режиму диктатурою свідчить про певну підготовчу роботу.

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"Тобто, це така нормативно-юридична закладка на майбутнє. Мовляв, ми вже наперед говоримо, що ніхто не визнає вибори в путінській Росії. Ні про яку легітимність або її перезавантаження Путін навіть не мріятиме", – зазначив Буряченко.

За його словами, це рішення надзвичайно стратегічне і вигідне для України.

Чи може Путін знову стати президентом

З огляду на несприятливі обставини в Росії і на українському фронті Владімір Путін досі не оголосив себе кандидатом у президенти. Однак очевидним залишається його прагнення правити надалі.

Так, навесні 2021 року Путін підписав закон, який "занулив" його попередні строки, що дасть змогу стати главою держави ще двічі – 2024 року та 2030-го відповідно. До цього російське законодавство забороняло посідати президентське крісло три строки поспіль.

Вибори в Росії: що кажуть експерти

Ексагент КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав, що жодні вибори в Росії не проводили за міжнародними стандартами. За його словами, Путіну байдуже на саму процедуру виборів.

Політолог Тарас Загородній зазначив, що російська верхівка робить усе можливе, щоб не допустити поразку Владіміра Путіна на виборах. Зокрема, добирає кандидатів, на тлі яких Путін матиме молодий і прогресивний вигляд.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов наголосив, що справжня кількість тих, хто підтримує Путіна, незначна. На це вплинула, зокрема, ситуація на російсько-українському фронті.

Парламентська асамблея Ради Європи також закликала країни визнати Путіна нелегітимним після завершення його теперішнього президентського строку.